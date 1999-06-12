Сальников Николай Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1952
Дата смерти12.06.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.05.1973
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.04.1974
Сын: Сальников Валерий Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.04.1974
Дочь: Андронова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
12.06.1999