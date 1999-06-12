Сальников Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сальников Николай Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1952

Дата смерти

12.06.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.05.1973

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.04.1974

Сын: Сальников Валерий Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.04.1974

Дочь: Андронова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
12.06.1999
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