Гуков Алексей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.04.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.04.1972
Мать ребёнка: Гукова Антонина Владимировна
Рождение ребёнка
19.01.1977
Дочь: Васильева Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Гукова Антонина Владимировна
Рождение ребёнка
25.08.1985
Сын: Гуков Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Гукова Антонина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.04.?