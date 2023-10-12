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Гуков Алексей Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.04.?

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1972

Сын: Гуков Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Гукова Антонина Владимировна

Рождение ребёнка
19.01.1977

Дочь: Васильева Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Гукова Антонина Владимировна

Рождение ребёнка
25.08.1985

Сын: Гуков Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Гукова Антонина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гукова Антонина Владимировна

Смерть
14.04.?
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