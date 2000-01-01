Смольняков Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смольняков Кузьма

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Около 1874 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смольняков Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Смольняков Иван

Мать ребёнка: немка (?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: немка (?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: немка (?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смольняков Никифор

Мать ребёнка: немка (?)

Смерть
Неизвестно
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