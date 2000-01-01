Смольняков Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смольняков Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1874
Сын: Смольняков Иван
Мать ребёнка: немка (?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: немка (?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: немка (?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смольняков Никифор
Мать ребёнка: немка (?)
Смерть
Неизвестно