Ермаков Степан Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.05.1905
Сын: Ермаков Константин Степанович
Мать ребёнка: Ермакова Евдокия Захарьевна
Осташков город, Тверская область, Россия
Рождение ребёнка
12.11.1907
Мать ребёнка: Ермакова Евдокия Захарьевна
Рождение ребёнка
16.05.1910
Дочь: Репникова Елена Степановна
Мать ребёнка: Ермакова Евдокия Захарьевна
Рождение ребёнка
23.04.1913
Дочь: Соколова Александра Степановна
Мать ребёнка: Ермакова Евдокия Захарьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермаков Алексей Степановичь
Мать ребёнка: Ермакова Евдокия Захарьевна
Место жительства
Неизвестно
Осташков город, Тверская область, Россия
Смерть
Неизвестно