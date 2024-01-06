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Ермаков Степан Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1905

Сын: Ермаков Константин Степанович

Мать ребёнка: Ермакова Евдокия Захарьевна

Осташков город, Тверская область, Россия
Рождение ребёнка
12.11.1907

Сын: Ермаков Иван Степановичь

Мать ребёнка: Ермакова Евдокия Захарьевна

Рождение ребёнка
16.05.1910

Дочь: Репникова Елена Степановна

Мать ребёнка: Ермакова Евдокия Захарьевна

Рождение ребёнка
23.04.1913

Дочь: Соколова Александра Степановна

Мать ребёнка: Ермакова Евдокия Захарьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Алексей Степановичь

Мать ребёнка: Ермакова Евдокия Захарьевна

Место жительства
Неизвестно
Осташков город, Тверская область, Россия
Смерть
Неизвестно
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