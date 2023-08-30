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Устюгов Федор Стефанов

Место рождения

деревня Шуберь Елабужского Уезда Вятской Губернии

Дата рождения

17.04.1914

Дата смерти

17.01.1918

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1914

Отец: Устюгов Стефан Кириллов

Мать: Устюгова Екатерина Николаева

деревня Шуберь Елабужского Уезда Вятской Губернии
Крещение
20.04.1914
Грахово, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Godparents:Той же деревни Алексий Яковлев Калинин
Смерть
17.01.1918
Причина смерти: Болезнь | 3 года от оспы
Похороны
18.01.1918
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