Куманьков Шайдулла Минатуллович
Место рожденияЧувашская АССР, Батыревский р-н, д. Полевые Бикшики
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Куманьков Миннатулла
Мать: ?
Чувашская АССР, Батыревский р-н, д. Полевые Бикшики
Военная награда
Неизвестно
Куманьков Шайдулла Минатуллович Ст. сержант, __.__.1924 Чувашская АССР, Чкаловский р-н, д. П. Бикишки. Сводная картотека Перечень наград Медаль «За оборону Ленинграда» Медаль «За победу над Германией... Показать все
Смерть
Неизвестно