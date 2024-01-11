Куманьков Шайдулла Минатуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куманьков Шайдулла Минатуллович

Место рождения

Чувашская АССР, Батыревский р-н, д. Полевые Бикшики

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Куманьков Миннатулла

Мать: ?

Чувашская АССР, Батыревский р-н, д. Полевые Бикшики
Военная награда
Неизвестно
Куманьков Шайдулла Минатуллович Ст. сержант, __.__.1924 Чувашская АССР, Чкаловский р-н, д. П. Бикишки. Сводная картотека Перечень наград Медаль «За оборону Ленинграда» Медаль «За победу над Германией... Показать все
Смерть
Неизвестно
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