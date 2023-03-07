Семко Иван Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти1967
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Семка Тимофей Герасимович
Мать: Семко Вера Фёдоровна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Семко Анастасия И
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Семко Анастасия И
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Нина Ивановна
Мать ребёнка: Семко Анастасия И
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Семко Анастасия И
Смерть
1967