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Семко Иван Тимофеевич

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Место рождения

Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Семка Тимофей Герасимович

Мать: Семко Вера Фёдоровна

Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Семко Анастасия И

Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Семко Алексей Иванович

Мать ребёнка: Семко Анастасия И

Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Нина Ивановна

Мать ребёнка: Семко Анастасия И

Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Семко Анастасия И

Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
1967
Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
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