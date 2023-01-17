Александр Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: Пётр Осипов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Анна Александрова
Мать ребёнка: Авдотья Фолимонова
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Пётр Александров
Мать ребёнка: Авдотья Фолимонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Фолимонова
Смерть
Неизвестно