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Александр Петров

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Место рождения

Кожухово, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1793 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1833 г.р.

Дети

Около 1854 г.р.
Около 1855 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Пётр Осипов

Мать: не указана

Кожухово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Анна Александрова

Мать ребёнка: Авдотья Фолимонова

Кожухово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Пётр Александров

Мать ребёнка: Авдотья Фолимонова

Кожухово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Фолимонова

Смерть
Неизвестно
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