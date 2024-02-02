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Елена
Елена
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Николай
1937 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Анна
Виктор
Дмитрий
Добавил:
АИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Дмитрий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Виктор
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Анна
Отец ребёнка: не указан
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