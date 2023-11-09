Сусло Семен Евсеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Сусло Евсей Афанасиев
Мать: Сусло ?
Рождение ребёнка
1847
Сын: Сусло Иван Семенов
Мать ребёнка: Сусло Мария Стефанова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ксения Семенова
Мать ребёнка: Сусло Мария Стефанова
Рождение ребёнка
1854
Сын: Сусло Демид Семенов
Мать ребёнка: Сусло Мария Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сусло Мария Стефанова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно