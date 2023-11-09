Сусло Семен Евсеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сусло Семен Евсеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Сусло Евсей Афанасиев

Мать: Сусло ?

Рождение ребёнка
1847

Сын: Сусло Иван Семенов

Мать ребёнка: Сусло Мария Стефанова

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ксения Семенова

Мать ребёнка: Сусло Мария Стефанова

Рождение ребёнка
1854

Сын: Сусло Демид Семенов

Мать ребёнка: Сусло Мария Стефанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сусло Мария Стефанова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно
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