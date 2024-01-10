Хаерниса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1902
Сын: Аухадиев Хабибрахман
Отец ребёнка: Мухаматов Аухади
Татарская АССР, Балтасинский р-н, д. Янгулово
Рождение ребёнка
Около 03.08.1914
Дочь: Габдрахманов Хадичабика
Отец ребёнка: Мухаматов Аухади
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мухаматов Аухади
Смерть
Неизвестно