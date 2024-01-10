Хаерниса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХаерниса

Хаерниса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1874 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Аухадиев Хабибрахман

Отец ребёнка: Мухаматов Аухади

Татарская АССР, Балтасинский р-н, д. Янгулово
Рождение ребёнка
Около 03.08.1914

Дочь: Габдрахманов Хадичабика

Отец ребёнка: Мухаматов Аухади

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухаматов Аухади

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close