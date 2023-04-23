Мишагина (Хуртина) Надежда Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишагина (Хуртина) Надежда Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1979

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1979

Отец: Стригунов Юрий Дмитриевич

Мать: Хуртина Тамара Матвеевна

Рождение ребёнка
05.07.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Александр Владимирович

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
20.04.2020

Сын: Мишагин Александр Константинович

Отец ребёнка: Мишагин Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мишагин Константин

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