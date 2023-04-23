Мишагина (Хуртина) Надежда Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1979
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1979
Рождение ребёнка
05.07.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Александр Владимирович
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
20.04.2020
Сын: Мишагин Александр Константинович
Отец ребёнка: Мишагин Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мишагин Константин