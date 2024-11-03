Огольцова Вера Федоровна
Место рождения
Дата рождения1915
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Огольцов федор
Мать: Огольцова ксения
Место жительства
Неизвестно
переезд после 1910 года
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
1934
Муж: Пыхтин Николай
Рождение ребёнка
02.07.1935
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Пыхтина Зоя Николаевна
Отец ребёнка: Пыхтин Николай
Рождение ребёнка
Около 1937
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: не указан