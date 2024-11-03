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Огольцова Вера Федоровна

Место рождения

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край

Дата рождения

1915

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

1935 г.р.
Около 1937 г.р.
1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Огольцов федор

Мать: Огольцова ксения

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Место жительства
Неизвестно
переезд после 1910 года
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
1934

Муж: Пыхтин Николай

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
02.07.1935

Сын: Пыхтин Юрий Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Пыхтина Зоя Николаевна

Отец ребёнка: Пыхтин Николай

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1937

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: не указан

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