Ермольченко (Шох) Евдокия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смерти1934
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Шох Яков Фёдоров
Мать: Матрона Яковлевна
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Дочь: Джолос (Ермольченко) Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Ермольченко Дмитрий Евдокимов
Дочь: Кобец (Ермольченко) Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Ермольченко Дмитрий Евдокимов
Дочь: Уманец (Ермольченко) Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Ермольченко Дмитрий Евдокимов
Сын: Ермольченко Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Ермольченко Дмитрий Евдокимов
Сын: Ермольченко Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Ермольченко Дмитрий Евдокимов
Дочь: Гопша (Ермольченко) Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Ермольченко Дмитрий Евдокимов
Дочь: Кондратенко (Ермольченко) Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Ермольченко Дмитрий Евдокимов
Сын: Ермольченко Фёдор Дмитриевич
Отец ребёнка: Ермольченко Дмитрий Евдокимов
Дочь: Елизарова (Ермольченко) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Ермольченко Дмитрий Евдокимов