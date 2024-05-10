Ермольченко (Шох) Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермольченко (Шох) Евдокия Яковлевна

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Место рождения

Ковчин, Чернігівська область

Дата рождения

1877

Дата смерти

1934

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Шох Яков Фёдоров

Мать: Матрона Яковлевна

Ковчин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
08.11.1893

Муж: Ермольченко Дмитрий Евдокимов

Михайловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Джолос (Ермольченко) Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Ермольченко Дмитрий Евдокимов

Воздвиженка, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
21.03.1899

Дочь: Кобец (Ермольченко) Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Ермольченко Дмитрий Евдокимов

Воздвиженка, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
16.01.1901

Дочь: Уманец (Ермольченко) Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Ермольченко Дмитрий Евдокимов

Рождение ребёнка
04.02.1904

Сын: Ермольченко Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Ермольченко Дмитрий Евдокимов

Воздвиженка, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
24.07.1906

Сын: Ермольченко Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Ермольченко Дмитрий Евдокимов

Воздвиженка, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
07.11.1908

Дочь: Гопша (Ермольченко) Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Ермольченко Дмитрий Евдокимов

Воздвиженка, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
24.12.1910

Дочь: Кондратенко (Ермольченко) Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Ермольченко Дмитрий Евдокимов

Воздвиженка, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
06.02.1913

Сын: Ермольченко Фёдор Дмитриевич

Отец ребёнка: Ермольченко Дмитрий Евдокимов

Воздвиженка, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
08.07.1915

Дочь: Елизарова (Ермольченко) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Ермольченко Дмитрий Евдокимов

Воздвиженка, Уссурийский, Приморский край
Смерть
1934
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край

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