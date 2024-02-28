Киселев Борис
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1936
Мать ребёнка: Киселева Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макаренко Нина Борисовна
Мать ребёнка: Киселева Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киселев Геннадий Борисович
Мать ребёнка: Киселева Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киселева Александра
Смерть
1941