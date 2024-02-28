Киселев Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселев Борис

Киселев Борис

Место рождения

Березайка, Бологовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Березайка, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1936

Сын: Киселев Виктор Борисович

Мать ребёнка: Киселева Александра

Березайка, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макаренко Нина Борисовна

Мать ребёнка: Киселева Александра

Березайка, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Геннадий Борисович

Мать ребёнка: Киселева Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Александра

Смерть
1941
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close