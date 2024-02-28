Голубев Павел Кузьмич
Место рождения
Дата рождения21.05.1896 ст.
Дата смерти14.04.1901 ст.
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
21.05.1896 ст.
Отец: Голубев Кузьма Егорович
Информация из Метрических книг церкви с. Красное на Сити Мологского уезда за 1889-1900 годы. Страница 154 запись 10 Восприемник: той же волости деревни Илькина крестьянин Василий Устинов.
Смерть
14.04.1901 ст.
Информация из Метрических книг церкви с. Красное на Сити Мологского уезда за 1901-1908 годы. Умер в 5 лет от скарлатины, погребен на кладбище при церкви.