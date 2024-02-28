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Голубев Павел Кузьмич

Место рождения

Назарово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

21.05.1896 ст.

Дата смерти

14.04.1901 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1896 ст.

Отец: Голубев Кузьма Егорович

Мать: Голубева Ксения Филиповна

Назарово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Информация из Метрических книг церкви с. Красное на Сити Мологского уезда за 1889-1900 годы. Страница 154 запись 10 Восприемник: той же волости деревни Илькина крестьянин Василий Устинов.
Смерть
14.04.1901 ст.
Назарово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Информация из Метрических книг церкви с. Красное на Сити Мологского уезда за 1901-1908 годы. Умер в 5 лет от скарлатины, погребен на кладбище при церкви.
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