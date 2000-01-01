Дорохова (Винокурова) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Орешин Егор
Мать: Винокурова Екатерина
Рождение ребёнка
23.03.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дорохов Валентин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дорохов Валентин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дорохов Валентин
Смерть
Неизвестно