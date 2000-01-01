Дорохова (Винокурова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорохова (Винокурова) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1941 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Орешин Егор

Мать: Винокурова Екатерина

Рождение ребёнка
23.03.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дорохов Валентин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дорохов Валентин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорохов Валентин

Смерть
Неизвестно
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