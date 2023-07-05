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Кольцов Михайло Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1862

Сын: Кольцов Филипп Михайлович

Мать ребёнка: Кольцова Ольга Петровна

Кольцово, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
22.12.1868

Сын: Кольцов Стефан Михайлович

Мать ребёнка: Кольцова Ольга Петровна

Сива, Сивинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Барашков Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Кольцова Ольга Петровна

Кольцово, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Кольцова Ольга Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кольцова Ольга Петровна

Место жительства
Неизвестно
Сива, Сивинский муниципальный район, Пермский край
село Метрики
Смерть
Неизвестно
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