Кольцов Михайло Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.10.1862
Сын: Кольцов Филипп Михайлович
Мать ребёнка: Кольцова Ольга Петровна
Рождение ребёнка
22.12.1868
Сын: Кольцов Стефан Михайлович
Мать ребёнка: Кольцова Ольга Петровна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Барашков Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Кольцова Ольга Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Кольцова Ольга Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кольцова Ольга Петровна
Место жительства
Неизвестно
село Метрики
Смерть
Неизвестно