Сорокина (Косарева) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 25.10.1896
Дата смерти22.02.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 25.10.1896
Рождение ребёнка
30.07.1924
Сидорово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1928
Рождение ребёнка
Около 1932
Смерть
22.02.1978
Похороны
Неизвестно