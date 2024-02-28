Сорокина (Косарева) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Косарева) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Никитино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 25.10.1896

Дата смерти

22.02.1978

Пол

Женский

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

Около 1866 г.р.

Дети

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Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 25.10.1896

Отец: Косарев Иван Аввакумович

Мать: Косарева Матрёна Алексеевна

Никитино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.07.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Сергей Иванович

Сидорово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Сергей Иванович

Смерть
22.02.1978
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Похороны
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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