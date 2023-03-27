Плотников Никита Лукин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотников Никита Лукин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1830 и 1831 ст.

Дата смерти

04.08.1892 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1830 и 1831 ст.

Отец: Плотников Лука

Мать: Плотникова Марина Александрова

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Плотникова Ульяна Никитина

Мать ребёнка: Плотникова Мария Семенова

Рождение ребёнка
Около 1855 ст.

Дочь: Агриппина Никитина

Мать ребёнка: Плотникова Мария Семенова

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Плотникова Дарья Никитина

Мать ребёнка: Плотникова Мария Семенова

Рождение ребёнка
Между 1867 и 1868 ст.

Сын: Плотников Филипп Никитин

Мать ребёнка: Плотникова Мария Семенова

Место жительства
С 1869 по 1888 ст.
Лопвадор, Соликамский уезд, Пермская губерния
1869 https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/68591#85 1875 Книга регистрации исповедей прихожан церковно-служителями Белоевской Власиевской церкви https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/68593#... Показать все
Рождение ребёнка
10.10.1870 ст.

Сын: Плотников Дмитрий Никитин

Мать ребёнка: Плотникова Мария Семенова

Лопвадор, Соликамский уезд, Пермская губерния
https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/23115#52
Рождение ребёнка
Около 1879 ст.

Дочь: Анна Никитина

Мать ребёнка: Плотникова Мария Семенова

Место жительства
1891
Лопвадор, Соликамский уезд, Пермская губерния
Книга регистрации исповедей прихожан церковно-служителями Белоевской Власиевской церкви https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/68599#97
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова Мария Семенова

Смерть
04.08.1892 ст.
Лопвадор, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
от старости https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/23129#137
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