Плотников Никита Лукин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1830 и 1831 ст.
Дата смерти04.08.1892 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1830 и 1831 ст.
Отец: Плотников Лука
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Плотникова Ульяна Никитина
Мать ребёнка: Плотникова Мария Семенова
Рождение ребёнка
Около 1855 ст.
Дочь: Агриппина Никитина
Мать ребёнка: Плотникова Мария Семенова
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Плотникова Дарья Никитина
Мать ребёнка: Плотникова Мария Семенова
Рождение ребёнка
Между 1867 и 1868 ст.
Мать ребёнка: Плотникова Мария Семенова
Место жительства
С 1869 по 1888 ст.
1869 https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/68591#85 1875 Книга регистрации исповедей прихожан церковно-служителями Белоевской Власиевской церкви https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/68593#... Показать все
Рождение ребёнка
10.10.1870 ст.
Сын: Плотников Дмитрий Никитин
Мать ребёнка: Плотникова Мария Семенова
https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/23115#52
Рождение ребёнка
Около 1879 ст.
Дочь: Анна Никитина
Мать ребёнка: Плотникова Мария Семенова
Место жительства
1891
Книга регистрации исповедей прихожан церковно-служителями Белоевской Власиевской церкви https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/68599#97
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.08.1892 ст.
Лопвадор, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
от старости https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/23129#137