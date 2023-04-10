Трубицына (Мещерякова) Дарья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смерти23.04.1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1882
Дочь: Анна Казмина
Отец ребёнка: Трубицын Казма Васильев
Рождение ребёнка
09.03.1890
Отец ребёнка: Трубицын Казма Васильев
Рождение ребёнка
20.11.1894
Отец ребёнка: Трубицын Казма Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Казино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
23.04.1905