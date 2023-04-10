Трубицына (Мещерякова) Дарья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубицына (Мещерякова) Дарья Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

23.04.1905

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1882

Дочь: Анна Казмина

Отец ребёнка: Трубицын Казма Васильев

Рождение ребёнка
09.03.1890

Сын: Трубицын Федор Кузьмич

Отец ребёнка: Трубицын Казма Васильев

Рождение ребёнка
20.11.1894

Сын: Трубицын Филипп Кузьмич

Отец ребёнка: Трубицын Казма Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трубицын Казма Васильев

Место жительства
Неизвестно
Казино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
23.04.1905
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