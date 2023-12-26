Мелентьева Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелентьева Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: Серафима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Игорь

Отец ребёнка: Зайцев Владимир

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