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Хайдаров Закиф Назипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1934

Отец: Хайдаров Назип Хайдарович

Мать: Хайдарова Гульминур

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нариса Закифовна

Мать ребёнка: Хайдарова Аклима Забировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайдаров Илгиз Закифович

Мать ребёнка: Хайдарова Аклима Забировна

Рождение ребёнка
23.01.1965

Сын: Хайдаров Тагир Закифович

Мать ребёнка: Хайдарова Аклима Забировна

Смерть
Неизвестно

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