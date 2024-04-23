Хайдаров Закиф Назипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1934
Отец: Хайдаров Назип Хайдарович
Мать: Хайдарова Гульминур
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нариса Закифовна
Мать ребёнка: Хайдарова Аклима Забировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хайдарова Аклима Забировна
Рождение ребёнка
23.01.1965
Мать ребёнка: Хайдарова Аклима Забировна
Смерть
Неизвестно