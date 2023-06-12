Хабаров Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1930
Дата смерти11.02.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1930
Мать: Хабарова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
07.08.1966
Дочь: Кочкина Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Хабарова Зоя Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хабарова Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Хабарова Зоя Васильевна
Смерть
11.02.1978