Хабаров Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабаров Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1930

Дата смерти

11.02.1978

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1930

Отец: не указан

Мать: Хабарова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
07.08.1966

Дочь: Кочкина Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Хабарова Зоя Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хабарова Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Хабарова Зоя Васильевна

Смерть
11.02.1978
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