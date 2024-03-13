Cordon William
Место рожденияIllinois, United States
Дата рождения11.12.1855
Дата смерти06.12.1885
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1855
Отец: Cordon Isaac
Illinois, United States
Место жительства
1870
Kansas, United States
Место жительства
1880
Liberty Township, Jackson, Kansas, United States
Смерть
06.12.1885
Kansas, United States
Похороны
1885
Netawaka, Jackson, Kansas, United States