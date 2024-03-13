Cordon William — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Cordon William

Место рождения

Illinois, United States

Дата рождения

11.12.1855

Дата смерти

06.12.1885

Пол

Мужской

Отец

1806 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1855

Отец: Cordon Isaac

Мать: не указана

Illinois, United States
Место жительства
1870
Kansas, United States
Место жительства
1880
Liberty Township, Jackson, Kansas, United States
Смерть
06.12.1885
Kansas, United States
Похороны
1885
Netawaka, Jackson, Kansas, United States
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