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Аммосов Гордей Романович

Место рождения

Троицко - Енисейский солеваренный завод, Канский округ, Енисейская губерния

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Аммосов Роман Васильевич

Мать: Аммосова Авдотья Григорьевна

Троицко - Енисейский солеваренный завод, Канский округ, Енисейская губерния
Рождение ребёнка
1780

Сын: Аммосов Епифан Гордеевич

Мать ребёнка: Аммосова Наталья Семеновна

Заозерный, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
ГАКК Ф.909 Оп.1 Д.7 345-603 Изображение №: 68 https://proza.ru/2021/09/28/169
Место жительства
1782
Заозерный, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
ГАКК Ф.909 Оп.1 Д.7 345-603 Изображение №: 68 https://proza.ru/2021/09/28/169
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аммосова Наталья Семеновна

Смерть
Неизвестно
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