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Оларь Любовь Спиридоновна
Оларь Любовь Спиридоновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.04.1956
Пол
Женский
Отец
Оларь Спиридон
Мать
Вахрушева (Редругина) Нина (Анисья) Григорьевна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1956
Отец:
Оларь Спиридон
Мать:
Вахрушева Нина Григорьевна
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