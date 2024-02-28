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Сорокин Григорий Петров

Место рождения

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Сорокин Петр Стефанов

Мать: Сорокина Анна Андреевна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
19.01.1864

Жена: Сорокина Евдокия Лазарева

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
14.05.1866

Сын: Сорокин Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Лазарева

Рождение ребёнка
11.10.1867

Дочь: Параскева Григорьевна

Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Лазарева

Рождение ребёнка
14.12.1869

Сын: Сорокин Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Лазарева

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно
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