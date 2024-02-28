Сорокин Григорий Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Сорокин Петр Стефанов
Мать: Сорокина Анна Андреевна
Бракосочетание
19.01.1864
Рождение ребёнка
14.05.1866
Сын: Сорокин Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Лазарева
Рождение ребёнка
11.10.1867
Дочь: Параскева Григорьевна
Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Лазарева
Рождение ребёнка
14.12.1869
Сын: Сорокин Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Лазарева
Смерть
Неизвестно