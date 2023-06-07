Первакова Мария Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первакова Мария Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1667

Дата смерти

Между 1715 и 1743

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1667

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1708

Дочь: Первакова Ефимия Матвеева

Отец ребёнка: Перваков Матвей Ануфриев

Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Перваков Савва Матвеев

Отец ребёнка: Перваков Матвей Ануфриев

Рождение ребёнка
1713

Дочь: Анна Матвеева

Отец ребёнка: Перваков Матвей Ануфриев

Рождение ребёнка
1715

Дочь: Домна Матвеева

Отец ребёнка: Перваков Матвей Ануфриев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
Между 1715 и 1743
Тимшино, Егорьевск, Московская область
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