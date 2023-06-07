Первакова Мария Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1667
Дата смертиМежду 1715 и 1743
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Первакова Ефимия Матвеева
Отец ребёнка: Перваков Матвей Ануфриев
Рождение ребёнка
Около 1712
Отец ребёнка: Перваков Матвей Ануфриев
Рождение ребёнка
1713
Дочь: Анна Матвеева
Отец ребёнка: Перваков Матвей Ануфриев
Рождение ребёнка
1715
Дочь: Домна Матвеева
Отец ребёнка: Перваков Матвей Ануфриев
Смерть
Между 1715 и 1743