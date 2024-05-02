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Соколова (Галганова) Ольга Викторовна
Соколова (Галганова) Ольга Викторовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.03.1990
Пол
Женский
Отец
Галганов Виктор Николаевич
1959 г.р.
Мать
Галганова (Гумённых) Светлана Борисовна
1959 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1990
Отец:
Галганов Виктор Николаевич
Мать:
Галганова Светлана Борисовна
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