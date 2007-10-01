Гарагуля Николай Лелородиж Иванович
Место рожденияс. Мокрушино, Беловский р-н, Курская обл, Россия
Дата рождения12.08.1936
Дата смерти01.10.2007
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1936
с. Мокрушино, Беловский р-н, Курская обл, Россия
Рождение ребёнка
18.10.1959
Ракитянский р-н, хутор Новый Путь, Белгородская обл, Россия
Рождение ребёнка
27.03.1964
Ракитянский р-н, хутор Новый Путь, Белгородская обл, Россия
Рождение ребёнка
20.01.1973
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Тракторист
Место жительства
Неизвестно
Ракитянский р-н, хутор Новый Путь, Белгородская обл, Россия
Смерть
01.10.2007
Ракитянский р-н, с. Илек-Кошары, Белгородская обл, Россия