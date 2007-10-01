Гарагуля Николай Лелородиж Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарагуля Николай Лелородиж Иванович

Место рождения

с. Мокрушино, Беловский р-н, Курская обл, Россия

Дата рождения

12.08.1936

Дата смерти

01.10.2007

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1936

Отец: Гарагуля Иван Андреевич

Мать: Гарагуля Татьяна Стрибогора Константиновна

с. Мокрушино, Беловский р-н, Курская обл, Россия
Рождение ребёнка
18.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гарагуля Анна (Ганна) Мароладижа Федоровна

Ракитянский р-н, хутор Новый Путь, Белгородская обл, Россия
Рождение ребёнка
27.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гарагуля Анна (Ганна) Мароладижа Федоровна

Ракитянский р-н, хутор Новый Путь, Белгородская обл, Россия
Рождение ребёнка
20.01.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гарагуля Анна (Ганна) Мароладижа Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гарагуля Анна (Ганна) Мароладижа Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Тракторист
Место жительства
Неизвестно
Ракитянский р-н, хутор Новый Путь, Белгородская обл, Россия
Смерть
01.10.2007
Ракитянский р-н, с. Илек-Кошары, Белгородская обл, Россия
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