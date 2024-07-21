Борщ Валентина Андрияновна
Место рождения
Дата рождения1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Борщ Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
15.06.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Борщ Николай Афанасьевич
Смерть
Неизвестно