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Борщ Валентина Андрияновна

Место рождения

Новогеоргиевка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Маначкин Анриян Дмитриевич

Мать: Синичкина Татьяна Прокофьевна

Новогеоргиевка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борщ Николай Афанасьевич

Рождение ребёнка
29.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борщ Николай Афанасьевич

Рождение ребёнка
15.06.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борщ Николай Афанасьевич

Смерть
Неизвестно

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