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Иванова Ефимия
Иванова Ефимия
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1720
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Никифоров Иван
1699 г.р.
Мать
Прокопьева Наталья
1703 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец:
Никифоров Иван
Мать:
Прокопьева Наталья
Смерть
Неизвестно
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