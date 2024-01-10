Евдокия Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Лазаревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1894

Дочь: Кулинкина Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Кулинкин Иван Савельевич

Рождение ребёнка
1896

Сын: Кулинкин Николай Иванович

Отец ребёнка: Кулинкин Иван Савельевич

Рождение ребёнка
08.08.1898

Сын: Кулинкин Иван Иванович

Отец ребёнка: Кулинкин Иван Савельевич

Рождение ребёнка
24.03.1900

Сын: Кулинкин Ефимий Иванович

Отец ребёнка: Кулинкин Иван Савельевич

Рождение ребёнка
10.11.1904

Дочь: Кулинкина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Кулинкин Иван Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулинкин Иван Савельевич

Смерть
Неизвестно
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