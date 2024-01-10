Евдокия Лазаревна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.08.1894
Дочь: Кулинкина Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Кулинкин Иван Савельевич
Рождение ребёнка
1896
Сын: Кулинкин Николай Иванович
Отец ребёнка: Кулинкин Иван Савельевич
Рождение ребёнка
08.08.1898
Отец ребёнка: Кулинкин Иван Савельевич
Рождение ребёнка
24.03.1900
Отец ребёнка: Кулинкин Иван Савельевич
Рождение ребёнка
10.11.1904
Дочь: Кулинкина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Кулинкин Иван Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно