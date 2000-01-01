Вахрушева (Иванова) Елена Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1695
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Овечкина Марья Никитина
Отец ребёнка: Вахрушев Никита Фоминых
Рождение ребёнка
1722
Отец ребёнка: Вахрушев Никита Фоминых
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Мезенцева Марья Никитина
Отец ребёнка: Вахрушев Никита Фоминых
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1762