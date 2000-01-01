Вахрушева (Иванова) Елена Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вахрушева (Иванова) Елена Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1722

Дочь: Овечкина Марья Никитина

Отец ребёнка: Вахрушев Никита Фоминых

Рождение ребёнка
1722

Сын: Вахрушев Денис Никитин

Отец ребёнка: Вахрушев Никита Фоминых

Рождение ребёнка
1727

Дочь: Мезенцева Марья Никитина

Отец ребёнка: Вахрушев Никита Фоминых

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вахрушев Никита Фоминых

Смерть
После 1762
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