(Красивых) Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1900
Дата смерти28.09.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.12.1928
Дочь: Красивых Валентина Александровна
Отец ребёнка: Красивых Александр Феофанович
Рождение ребёнка
09.06.1935
Дочь: Красивых Федосья Александровна
Отец ребёнка: Красивых Александр Феофанович
Рождение ребёнка
17.12.1937
Сын: Красивых Владимир Александрович
Отец ребёнка: Красивых Александр Феофанович
Рождение ребёнка
21.10.1941
Дочь: Красивых Лариса Александровна
Отец ребёнка: Красивых Александр Феофанович
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Красивых Александр Феофанович
Смерть
28.09.1994