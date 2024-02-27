(Красивых) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Красивых) Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1900

Дата смерти

28.09.1994

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1928

Дочь: Красивых Валентина Александровна

Отец ребёнка: Красивых Александр Феофанович

Рождение ребёнка
09.06.1935

Дочь: Красивых Федосья Александровна

Отец ребёнка: Красивых Александр Феофанович

Рождение ребёнка
17.12.1937

Сын: Красивых Владимир Александрович

Отец ребёнка: Красивых Александр Феофанович

Рождение ребёнка
21.10.1941

Дочь: Красивых Лариса Александровна

Отец ребёнка: Красивых Александр Феофанович

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Красивых Александр Феофанович

Смерть
28.09.1994
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