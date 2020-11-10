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Таран Олег Юрьевич

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Место рождения

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Дата рождения

24.09.1965

Дата смерти

10.11.2020

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

1933 г.р.

Дети

1992 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1965

Отец: Таран Юрий Михайлович

Мать: Ворошилова Луиза Сергеевна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
18.11.1992

Дочь: Таран Екатерина Олеговна

Мать ребёнка: Афанасьева Мария Ивановна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Афанасьева Мария Ивановна

Смерть
10.11.2020
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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