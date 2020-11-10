Таран Олег Юрьевич
Место рождения
Дата рождения24.09.1965
Дата смерти10.11.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1965
Отец: Таран Юрий Михайлович
Рождение ребёнка
18.11.1992
Дочь: Таран Екатерина Олеговна
Мать ребёнка: Афанасьева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Афанасьева Мария Ивановна
Смерть
10.11.2020