Болохов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болохов Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Машкова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болохов Вячеслав Викторович

Мать ребёнка: Машкова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
28.05.1975

Дочь: Болохова Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Машкова Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно

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