Болохов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Машкова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болохов Вячеслав Викторович
Мать ребёнка: Машкова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
28.05.1975
Дочь: Болохова Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Машкова Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно