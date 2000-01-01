Валиуллин Хаммат
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: Валиуллина Мугалима Рахимкуловна
Рождение ребёнка
01.10.1936
Дочь: Валиуллина Роля Хамматовна
Мать ребёнка: Валиуллина Мугалима Рахимкуловна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Валиуллин Роольт Хамматович
Мать ребёнка: Валиуллина Мугалима Рахимкуловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно