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Валиуллин Хаммат

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Сын: Валиуллин Рим Хамматович

Мать ребёнка: Валиуллина Мугалима Рахимкуловна

Рождение ребёнка
01.10.1936

Дочь: Валиуллина Роля Хамматовна

Мать ребёнка: Валиуллина Мугалима Рахимкуловна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Валиуллин Роольт Хамматович

Мать ребёнка: Валиуллина Мугалима Рахимкуловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валиуллина Мугалима Рахимкуловна

Смерть
Неизвестно
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