Котенко Мелания Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котенко Мелания Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

06.05.1906 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
06.05.1906 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: натурально | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-SFF6?i=118&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
08.05.1906 ст.
на кладбище д. Кровной
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