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Прилуков Григорий Васильев

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Место рождения

Над Озером

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Прилуков Василий Панфилов

Мать: Прилукова Васса Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Прилуков Иван Григорьев

Мать ребёнка: Прилукова Васса Антонова

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Стефанида Григорьева

Мать ребёнка: Прилукова Васса Антонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прилукова Васса Антонова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кленовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
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