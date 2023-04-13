Бочкарева (Малюгина) Антонина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1934
Дата смерти05.07.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1934
Рождение ребёнка
1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
05.07.1982