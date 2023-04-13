Бочкарева (Малюгина) Антонина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарева (Малюгина) Антонина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1934

Дата смерти

05.07.1982

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1915 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1934

Отец: Малюгин Василий Куприянович

Мать: Малюгина Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
05.07.1982
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