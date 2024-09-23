Иванов Давыд — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Давыд

Место рождения

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Около 1819 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давыдова Агрипина

Мать ребёнка: Косьмина Анисья

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косьмина Анисья

Рождение ребёнка
1845 ст.

Сын: Давыдов Ермолай

Мать ребёнка: Косьмина Анисья

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1848 ст.

Дочь: Давыдова Марья

Мать ребёнка: Косьмина Анисья

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1851 ст.

Дочь: Давыдова Федосья

Мать ребёнка: Косьмина Анисья

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1857 ст.

Сын: Давыдов Иоаким

Мать ребёнка: Косьмина Анисья

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1860 ст.

Дочь: Давыдова Марья

Мать ребёнка: Косьмина Анисья

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1861 ст.

Сын: Давыдов Семен

Мать ребёнка: Косьмина Анисья

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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