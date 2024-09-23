Иванов Давыд
Место рождения
Дата рождения1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давыдова Агрипина
Мать ребёнка: Косьмина Анисья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Косьмина Анисья
Рождение ребёнка
1845 ст.
Сын: Давыдов Ермолай
Мать ребёнка: Косьмина Анисья
Рождение ребёнка
1848 ст.
Дочь: Давыдова Марья
Мать ребёнка: Косьмина Анисья
Рождение ребёнка
1851 ст.
Дочь: Давыдова Федосья
Мать ребёнка: Косьмина Анисья
Рождение ребёнка
1857 ст.
Сын: Давыдов Иоаким
Мать ребёнка: Косьмина Анисья
Рождение ребёнка
1860 ст.
Дочь: Давыдова Марья
Мать ребёнка: Косьмина Анисья
Рождение ребёнка
Около 1861 ст.
Сын: Давыдов Семен
Мать ребёнка: Косьмина Анисья
Смерть
Неизвестно