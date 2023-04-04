Казунина (Вязникова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казунина (Вязникова) Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1923

Отец: Вязников Иван Петрович

Мать: Вязникова Екатерина Петровна

Бракосочетание
1939

Муж: Казунин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
28.01.1940

Дочь: Кладовщикова Нина Александровна

Отец ребёнка: Казунин Александр Николаевич

Житниково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.03.1949

Сын: Казунин Олег Иванович

Отец ребёнка: Казунин Александр Николаевич

Смерть
Неизвестно
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