Казунина (Вязникова) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1923
Бракосочетание
1939
Рождение ребёнка
28.01.1940
Дочь: Кладовщикова Нина Александровна
Отец ребёнка: Казунин Александр Николаевич
Житниково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.03.1949
Отец ребёнка: Казунин Александр Николаевич
Смерть
Неизвестно