Пошукайло Ирина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пошукайло Ирина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Липин Григорий Васильевич

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
15.01.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Липин Григорий Васильевич

Николаев, Миколаївська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Липин Григорий Васильевич

Смерть
Неизвестно
Николаев, Миколаївська область
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