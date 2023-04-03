Елпидифорова Александра Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елпидифорова Александра Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1903 ст.

Сын: Елпидифоров Пантелеймон Иванович

Отец ребёнка: Елпидифоров Иван Памфилович

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елпидифоров Иван Памфилович

Смерть
Неизвестно
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