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Яковлевъ Василий

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Место рождения

Литвино, Великолуцкий уезд, Псковская губерния

Дата рождения

13.05.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1841

Отец: Захарьев Яковъ

Мать: не указана

Литвино, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
17.11.1859

Жена: Ермолаева Васильева Жена Елена (замуж в Литвиново)

Михайлов Погост, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.07.1861

Сын: Васильев Михаилъ

Мать ребёнка: Ермолаева Васильева Жена Елена (замуж в Литвиново)

Литвино, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
27.02.1863

Дочь: Евдокiя

Мать ребёнка: Ермолаева Васильева Жена Елена (замуж в Литвиново)

Литвино, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Смерть
Неизвестно
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