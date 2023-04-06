Яковлевъ Василий
Место рождения
Дата рождения13.05.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1841
Отец: Захарьев Яковъ
Мать: не указана
Бракосочетание
17.11.1859
Михайлов Погост, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.07.1861
Сын: Васильев Михаилъ
Мать ребёнка: Ермолаева Васильева Жена Елена (замуж в Литвиново)
Рождение ребёнка
27.02.1863
Дочь: Евдокiя
Мать ребёнка: Ермолаева Васильева Жена Елена (замуж в Литвиново)
Смерть
Неизвестно