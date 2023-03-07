Востриков Дмитрий (Митка) Савельев
Место рожденияпоч. Дядькинской (Дяткинской), Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1640
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1640
Отец: Востриков Савелий (Савка) Семенов
Мать: не указана
поч. Дядькинской (Дяткинской), Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Дядькинской (Дяткинской), Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646