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Парамонов Сергей Анатольевич
Парамонов Сергей Анатольевич
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Место рождения
Владивосток
, Владивостокский, Приморский край
Дата рождения
23.08.1956
Пол
Мужской
Отец
Парамонов Анатолий Александрович
1928 г.р.
Мать
Парамонова (Попова) Зоя Николаевна
1931 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1956
Отец:
Парамонов Анатолий Александрович
Мать:
Парамонова Зоя Николаевна
Владивосток
, Владивостокский, Приморский край
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