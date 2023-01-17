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Парамонов Сергей Анатольевич

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Место рождения

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Дата рождения

23.08.1956

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1956

Отец: Парамонов Анатолий Александрович

Мать: Парамонова Зоя Николаевна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
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