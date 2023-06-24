Корелин Григорий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Сын: Корелин Фёдор Григорьевич
Мать ребёнка: Корелина Татьяна Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Корелина Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Корелина Татьяна Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Корелина Татьяна Лаврентьевна
Смерть
Неизвестно